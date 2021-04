Alfonso Signorini parla di Ilary Blasi e lancia una stoccata alla D’Urso: "Lontano dalla sua tv"

Archiviata la parentesi “Grande Fratello Vip”, dove si è concesso anima e corpo con circa 6 mesi di messa in onda, Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista a “Il Fatto Quotidiano”. Le puntate settimanali erano due e andare in onda per così tanto tempo, in piena pandemia, non è stato affatto facile. Sicuramente la scelta del cast è stata vincente e questo è anche merito suo.

Durante l’intervista, Signorini ha parlato di due prime donne di casa Mediaset: Barbara D’Urso e Ilary Blasi. Con la prima in passato ci sono stati dei dissapori poi archiviati, tanto che la D’Urso è stata ospite al GF Vip seppur telefonicamente. Con Ilary invece hanno condotto insieme le prime tre edizioni del reality show più longevo della televisione, dove Alfonso vestiva i panni di opinionista.

A proposito di barbarella, il direttore del magazine “Chi” ha dichiarato di essere molto lontano dalla tv che lei propone. Sicuramente alla conduttrice campana ha riconosciuto grande professionalità, una fortissima personalità, ma non farebbe mai parte delle sue trasmissioni, non condividendone il modo di fare. “Quel modo di fare tv è molto lontano da me“, queste le parole di Alfonso.

Si è addirittura vociferato che potesse prendere proprio il posto della D’Urso la domenica pomeriggio su canale 5, con un nuovo programma, dato che gli ascolti di “Domenica Live” sono bassissimi e con ogni probabilità a fine anno chiuderà. A tal proposito Signorini è stato categorico: no! Per lui la domenica è sacra e lavorare il primo pomeriggio proprio non gli va. Dunque il conduttore ha smentito questa ipotesi.

Infine ha parlato della Signora Totti, tessendone le lodi soprattutto della sua esperienza nelle vesti di conduttrice a “L’isola dei famosi”. “Penso che se la stia cavando benissimo, la trovo molto a suo agio. Mi piace veramente tanto, penso che sia nel mood giusto“, ha dichiarato Alfonso. Parole meno lusinghiere ha riservato ai naufraghi, ritenendoli non proprio tra i più forti.