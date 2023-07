Alfonso Signorini parla dell’addio di Barbara D’Urso e lancia una frecciatina alla conduttrice

L’addio di Barbara D’Urso dalla conduzione di “Pomeriggio Cinque“, e dal 1° gennaio 2024 da Mediaset, è la notizia che sta più facendo discutere negli ultimi giorni. La conduttrice infatti sarebbe stata fatta fuori in maniera improvvisa e, in una intervista rilasciata al sito de “La Repubblica“, ha rivelato di non aver apprezzato il comportamento tenuto dalla rete.

L’addio per la storica conduttrice di Canale 5, come rivelato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, è stato deciso per dare a Myrta Merlino, ex volto di LA7, la possibilità di prendere immediatamente le redini del pomeriggio di Canale 5 già dal mese di settembre. Ha voluto comunque ringraziare Barbara D’Urso per l’impegno profuso negli anni e non esclude che, in caso di nuovi e stimolanti progetti, possa ritornare alla conduzione.

La frecciatina di Alfonso Signorini a Barbara D’Urso

In tanti hanno commentato l’addio di Barbara D’Urso, e nelle ultime ore è arrivato anche il commento di Alfonso Signorini. Spesso, negli anni, si è parlato di un rapporto non proprio idilliaco tra i due conduttori e, la frecciatina lanciata dal direttore del settimanale “Chi Magazine” alla Barbarella, continua ad alimentare questo gossip.

“La gente si fa prendere la mano e non si distingue più la finzione dalla realtà. Si scrive tutto e il contrario di tutto. Perché la fanta-tv esiste, vive e lotta insieme a noi”, ha scritto Signorini in un editoriale sulla propria rivista per poi aggiungere: “C’è anche chi fa sapere che si è tolto dal giro delle poltrone, senza che nessuno gli abbia mai proposto di rimanerci”.

Ha voluto poi commentare le ultime decisioni prese da Mediaset e la possibilità, in realtà già smentita dalla D’Urso, di poter prendere parte alla prossima edizione di “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci su Rai 1: “La Balivo, la Blasi, la Annunziata: ogni ora spunta un nome nuovo. Ma ce n’è uno che vale per tutti: Barbara D’Urso. C’è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c’è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha a Ballando con le stelle. E c’è chi obietta che non ci andrà mai, perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese”.

Per Signorini quindi si tratta di una “notizia passeggera”, poiché è convinto che già dalle prossime settimane si tornerà a parlare di altro: “Tra qualche giorno tutto si spegnerà e si ritornerà a parlare dei classici argomenti da ombrellone: l’inflazione, l’estate che non è più quella di una volta, il caos negli aeroporti”. Parlando invece del futuro di Alfonso Signorini, al momento il conduttore è impegnato nei casting per trovare i primi volti per la prossima edizione del “Grande Fratello” che, dopo tanti anni, vedrà il ritorno di concorrenti non famosi che dovranno ambientarsi con alcuni vip.