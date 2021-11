Alfonso Signorini nella bufera, interviene Sonia Bruganelli: "Ho abortito due volte"

I giorni che hanno seguito l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, sono stati molto concitati. A finire al centro delle critiche è stata una frase sull’aborto, pronunciata dal conduttore, Alfonso Signorini. “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma“, queste le parole incriminate. Ha preso il via un vero e proprio caos mediatico, che ha coinvolto il giornalista e visto scendere in campo diversi personaggi.

Sia famosi che non, si sono scagliati contro il conduttore del GF Vip, Endemol Shine Italy, produttore del reality, ne ha preso le distanze, insomma un vero e proprio marasma. Ma andiamo con ordine. La frase è uscita fuori durante il momento dedicato a Giucas Casella. L’illusionista aveva ipotizzato che, la sua cagnolina Nina, potesse avere un aborto. In tutto questo trambusto, anche Sonia Bruganelli ha detto la sua.

L’opinionista del reality show, ha ammesso di aver abortito ben due volte nella sua vita. Sonia dice di avere un pensiero differente rispetto a quanto dichiarato da Alfonso e di non essersi sentita in difficoltà. La moglie di Paolo Bonolis è favorevole alla possibilità di abortire, così come crede sia importante parlare di questi argomenti così delicati.

“Purtroppo ho vissuto l’esperienza per due volte. A 22 anni, prima di conoscere Paolo (Bonolis, ndr) ho praticato un aborto volontario perché la persona con cui stavo non si sentiva pronta, poi in forma spontanea prima della nascita di mia figlia“, queste le parole di Sonia. La Bruganelli si è ritrovata ad abortire all’età di 22 anni. La donna ha inoltre ammesso di non sapere cosa intendesse Signorini nello specifico.

A tal proposito ha aggiunto: “Il suo pensiero resta suo, chi si voleva dissociare si è dissociato“. È pur vero che Sonia ha dichiarato di non apprezzare che una persona, in questo caso Signorini, venga attaccata all’infinito. Insomma, intervenendo sull’argomento, la Bruganelli ha svelato un dettaglio della sua vita che era rimasto segreto fino a oggi.