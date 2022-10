Alfonso Signorini, lettera da ex compagna di liceo: “Avevo una cotta per te”. La sua replica

Ascolta questo articolo

Mai si sarebbe aspettato di ricevere un messaggio del genere, invece Alfonso Signorini ha pubblicato sul suo settimanale “Chi“, precisamente nel numero in edicola il 5 ottobre, una lettera inviata da una ex compagna di classe che, dopo svariati anni, si è decisa a rivelare al conduttore del “Grande Fratello Vip” di essersi presa una bella cotta per lui ai tempi della scuola.

Niente chat, niente social, la signora Emanuela, questo il nome della donna di Varese, ha preso un foglio di carta e una penna e ha iniziato a scrivere tutte quelle emozioni che anni prima non era riuscita a confessare, con un coraggio che, forse, la vita le ha regalato e che solo ora è riuscita ad usare per dichiarare i suoi sentimenti.

“Carissimo Alfonso, quanto tempo è passato! Sono Emanuela, tua ex compagna di classe al liceo. Tu certo non ti ricorderai di me, ma io sì. Anche perché sarebbe impossibile non farlo, visto il lavoro che fai. Ti ricordi quando insieme siamo andati a Vercelli per incontrare la mitica professoressa Cerutti? Che avventura quel giorno… Sai, da tempo avevo una domanda da farti. E, ora che ho trovato il coraggio, ti chiedo: che cosa è rimasto di quel ragazzino, studioso, un po’ sognatore e malinconico, terribilmente timido che ho conosciuto? Quanto ti hanno cambiato, se ti hanno cambiato, la vita e il lavoro che fai? Ti abbraccio e, dopo tanti anni, adesso te lo confesso: mi ero proprio presa una cotta per te…Emanuela, Varese”. Questo il contenuto della lettera ricevuta da Signorini.

Alfonso Signorini risponde alla lettera della sua ex compagna

La risposta di Signorini non si fa attendere e le sue parole sicuramente confermeranno il dolce e gioioso ricordo che la signora Emanuela aveva di lui. Con tono amorevole, Alfonso le risponde nel miglior modo possibile, rivelandole solo alla fine che di quella cotta, lui si era accorto immediatamente.

“Cara Emanuela, certo che mi ricordo. E sono bei ricordi. La vita non mi ha per niente cambiato. Sono rimasto un romantico sognatore, studioso per il tempo che mi concedo, con una riservatezza di fondo che mi porta a isolarmi forse un po’ troppo. Poi, per contrappasso, faccio il lavoro più esposto del mondo, che a volte favorisce il disincanto e un pizzico di cinismo. Tant’è. Ma, grazie al cielo, l’essere quel che siamo non rende mai superficiale la nostra leggerezza e le nostre malinconie non cedono (quasi) mai alla tristezza. Ti abbraccio e… quanto alla tua cotta… beh, me ne sono accorto subito…“.