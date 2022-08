Alfonso Signorini: la notizia sta facendo impazzire il web. "Ha perso la testa per lui, ha solo 18 anni…"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono il famoso conduttore Alfonso Signorini, celebre per condurre ormai da diverso tempo il Grande Fratello Vip. L’uomo è uno dei giornalisti più noti del nostro Paese e una delle figure di punta della televisione italiana, in ispecie delle reti Mediaset. Il conduttore piace a molte persone, questo anche per la sua semplicità e per la sua bravura. Mediaset lo ha voluto alla conduzione di diversi format televisivi, che con lui hanno avuto molto successo.

Recentemente Signorini ha concluso la sua ennesima stagione al Grande Fratello Vip, una stagione che ha visto il trionfo di Jessica Selassiè e che ha appassionato i telespettatori. Per l’edizione di quest’anno il conduttore si dice molto soddisfatto per come è andata. Ma in questi ultimi giorni è arrivata una notizia sul suo conto che ha fatto letteralmente andare fuori di testa i fan, vediamo di cosa si tratta.

Alfonso vorrebbe proprio lui

In queste settimane fervono comunque i preparativi per la nuova stagione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe partire nei prossimi mesi. Alla conduzione ci dovrebbe essere sempre Alfonso Signorini. Sono diversi i protagonisti che parteciperanno alla prossima edizione, ma il conduttore starebbe puntando molto su un nome.

Tra le indiscrezioni varie spunta il nome di George Ciupilan: sarebbe proprio lui, giovanissimo, che Alfonso Signori vorrebbe nella casa. Si tratta del noto influencer già apparso in tv nei programmi Il Collegio e La Caserma. Ci sarebbe stato inoltre un chiaro indizio che Signorini avrebbe puntato proprio su di lui per la partecipazione al prossimo GFVip.

Il conduttore ha pubblicato la mano di un giovane uomo che indossa una catena dorata, la stessa che appare sulle mani di George in una sua Instagram story. Sarà quindi proprio lui uno dei protagonisti del GFVip? Al momento non ci resta che scoprirlo, anche perchè il cast verrà reso noto ben prima che la trasmissione apra nuovamente i battenti.