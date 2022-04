Alfonso Signorini: "Il GF Vip non mi manca e non sento la mancanza di Alex. In futuro vorrei condurre un’edizione Nip"

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini è andata abbastanza bene, seppure gli ascolti non sempre sono stati soddisfacenti. Nonostante questo il direttore del settimanale “Chi Magazine”, dopo aver annunciato la vincitrice Jessica Selassié, rivela che la trasmissione ritornerà su Canale 5 per il mese di settembre.

Ovviamente al momento non si conoscono ulteriori dettagli, siccome Mediaset sta lavorando duramente per regalare delle dinamiche a Ilary Blasi con il suo “L’isola dei famosi”, ma salvo clamorosi di scena la rete dovrebbe ripartire da Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini parla della sesta edizione del “GF Vip”

Il sito “Isa & Chia” in queste ore ha pubblicato alcune risposte di Signorini su Instagram da parte dei suoi fan ove si parla quasi esclusivamente del “Grande Fratello Vip”. Il conduttore ammette di non essere rimasto molto soddisfatto di come siano andate le cose, sottolineando che alcuni concorrenti si sono comportati in modo sbagliata.

Per esempio la domanda su Alex Belli, tra i protagonisti a causa del triangolo amoroso con Soleil Sorgè e Delia Duran, non manca: “Se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere” e svela sull’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”: “Nessun rapporto, purtroppo”. Sulla coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni invece pare non voglia sbilanciarsi più di tanto, poiché afferma di considerarle due persone simpatiche ma un po’ matte.

Successivamente si parla sul futuro del reality show: “Ma è vero che ci sarà il ‘GF’ misto di Vip e Nip? No, la mia era solo una speranza ma per ora non vedo possibilità. Fosse per me lo farei solo NIP“ rispondendo alle altre curiosità dei suoi fan, Signorini non esclude che possa prendere un altro ruolo: “Preferisci condurre o ti manca fare l’opinionista? Una cosa non esclude l’altra. Si può condurre ed esprimere opinioni. Ciò che conta è averle”.