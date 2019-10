Alfonso Signorini fa pace con Barbara D’Urso: "Da oggi ricominciamo"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Non mi sarei mai aspettato questa pace tra Alfonso Signorini e Barbara D'Urso, ma pare che i due grazie a questo incontro abbiano deciso di posare l'ascia da guerra. Mai decisione potrebbe essere più saggia poiché questa rivalità non portava bene a nessuno dei due. E ora non si escludono collaborazioni in futuro.