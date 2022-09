Alfonso Signorini dice addio al fidanzato Paolo Galimberti: "Ora amo un altro"

Ascolta questo articolo

La storia d’amore tra Alfonso Signorini e Paolo Galimberti è arrivata al capolinea e ha raccontare i motivi di questo improvviso addio è proprio il conduttore del Grande Fratello Vip, durante un’intervista al “Corriere della Sera” nella quale non ha nascosto quanto questa sua decisione sia stata sofferta.

Quando finisce una storia, soffre chi viene abbandonato e allo stesso modo chi decide di chiudersi la porta alle spalle. In questo caso è stato Signorini a voltare pagina e racconta quanto sia stato difficile pronunciare la parola fine dopo ben 18 anni insieme.

Le parole di Alfonso Signorini sulla fine della storia con Paolo Galimberti

“Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene” , così ha esordito sulle pagine del quotidiano Signorini, precisando quanto sia sbagliato continuare a frequentare una persona solo per timore di ferirla o di crearle dolore.

Allo stesso tempo, però, rivela di essere già innamorato perdutamente e questo particolare porterebbe a pensare che, al di là dei nobili motivi altruistici, ci sia anche una prepotente voglia di rimettersi in gioco con un’altra persona: “Sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte? Non fa parte del mondo dello spettacolo. Non frequento il mondo della televisione ed è la mia salvezza. C’è chi per un’ora in più sullo schermo venderebbe il marito”.

Insomma, occhi a cuoricino per Alfonso che ritroveremo a breve sugli schermi di Canale 5 per la partenza della nuova edizione del “Grande Fratello Vip“. Siamo certi che Alfonso condurrà questa nuova avventura del reality show con una rinnovata energia che l’inizio di una storia d’amore riesce a regalare.

Signorini racconta di avere avuto una relazione anche con una donna, Laura che proprio poco tempo fa ha incontrato: “Tempo fa l’ho incontrata in Puglia, io ero con Paolo e lei con il marito, l’istruttore di tennis con cui mi aveva tradito. È ancora convinta che io sia eterosessuale“. Infine, ricorda la mamma e quando fosse affezionata a Pierpaolo, particolare che avrà aggiunto altro tormento alla già complicata decisione: “A mia mamma piaceva molto Paolo. Il giorno che se n’è andata ha chiesto alla sua badante di mettere una t-shirt che le aveva regalato Paolo, che era andato a fare una regata con la barca a vela. Mia mamma ha detto: “Mi dai quella maglietta con su la barca a vela di Paolo?”. E se n’è andata con la sua maglietta addosso. Me lo ricorderò sempre questo particolare. È stato un gesto che secondo me mia mamma ha voluto fare”.