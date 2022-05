Alfonso Signorini commenta la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Ascolta questo articolo

Per la prima volta Alfonso Signorini, conduttore del “Grande Fratello Vip“, ha voluto commentare la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due ex vipponi infatti, nonostante si siano lasciati da ormai svariate settimane, continuano a far parlare prepotentemente di loro.

Le ultime voci di gossip si sono accese nuovamente dopo l’intervista rilasciata da Lulù Selassié nei salottini di “Verissimo“, in cui ha dichiarato nell’essere pronta a confrontarsi con lui per poter far pace. Il nuotatore però non sembra essere molto intenzionato a fare questo passo e anzi, come fatto notare da alcuni fan, ha deciso di non seguire più la pagina del talk show di Silvia Toffanin su Instagram.

Le parole di Alfonso Signorini

Come riportato testualmente dal sito “Today“, una lettrice ha scritto una lunga lettera ad Alfonso Signorini ove si parla di Manuel e Lulù: “Manuel è solo un ragazzo giunto alla ribalta all’improvviso, in seguito a un incidente terribile che gli ha tolto l’uso delle gambe. Tra ragazzi, poi, ci si prende e ci si lascia: a volte con poco garbo (vedi Lulù). A mio avviso è peggio la frecciatina di Manuel a Mara Venier, una signora della tv, colpevole di avere cancellato dalla sua trasmissione l’ospitata del ragazzo con l’onnipresente padre“.

Sottolinea poi come sono già famosi Franco e Manuel Bortuzzo, a causa della brutta vicenda capitata al nuotatore qualche anno fa: “Spero che ai Bortuzzo vada sempre tutto per il meglio. Ma voglio anche augurarmi che – non sia mai che le luci della ribalta dovessero spegnersi – trovino una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia”.

Alfonso Signorini però si trattiene con la sua risposta, decidendo di non sbilanciarsi più di tanto: “La fama bisogna saperla gestire. A Manuel e a suo padre Franco il buon senso non manca. Un abbraccio!”.