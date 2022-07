Alfonso Signorini battezza il figlio super vip: le foto fanno il giro dei social

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano, conduttore del Grande Fratello e direttore della rivista settimale Chi. Di recente è stato avvistato al battesimo del figlio della nota coppia televisiva, il conduttore ha preso parte alla cerimonia nelle vesti di padrino.

Sul web sono già popolari le foto che immortalano Signorini mentre battezza il piccolo Gabriele, nato lo scorso febbraio. La coppia ha voluto essere riconoscente verso chi li ha fatti incontrare per la prima volta, contribuendo così a far scoccare la scintilla dell’amore. Stiamo parlando di due bellissimi ex gieffini: ecco di chi si tratta.

La coppia del GF

Alfonso Signorini ha battezzato il piccolo Gabriele, il primo figlio della coppia nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono incontrati per la prima volta durante la loro partecipazione al noto reality di canale 5 nel 2020, da allora non si sono più separati coronando il loro amore con un figlio.

In occasione dei festeggiameti post cerimonia, il noto conduttore ha ricordato degli aneddoti molto suggestivi sui loro provini al Gf, mettendo in evidenza quanto fossero disillusi rispetto all’amore: “Clizia mi disse, ‘Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita‘. Mi disse ‘non voglio innamorarmi, voglio vivermi l’allegria… Poi è arrivato lui, mi disse ‘A me non interessa niente dell’amore, voglio fare una nuova esperienza”.

Alla fine i due si sono incontrati ed innamorati, perchè l’amore giunge sempre inaspettato. In qualche modo Signorini si sente l’ ‘artefice’ della loro storia e aggiunge parole molto tenere verso il loro figlio, frutto del loro amore: “Quindi sono contento perché questo bambino è anche un po’ mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui “. La cerimonia si è celebrata alla presenza dei più cari amici e dei parenti nello splendido scenario siciliano di Agrigento.