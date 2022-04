Alfonso Signorini a ruota libera su Soleil e Alex Belli: "Avrei qualche problemino"

È da poco terminata la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Si è trattato della più lunga della storia del reality show. Non sono mancate critiche, accuse, momenti di spensieratezza e svago. Se a spuntarla su tutti è stata Jessica Selassié, incoronata vincitrice dal pubblico, chi si è aggiudicato lo scettro di protagonisti assoluti sono stati Soleil Sorge, Delia Duran, per la “regia” di Alex Belli.

Inutile negarlo, inutile girarci attorno: sono loro i veri vincitori, capitanati proprio da Alex. Adesso che il sipario sulla casa più spiata d’Italia è calato, la Sorge è tornata alla sua vita (ottenendo il ruolo di opinionista a “La pupa e il secchione) mentre la coppia Duran-Belli lo è di nuovo come se nulla fosse. Il demiurgo del “Grande Fratello Vip”, è stato sicuramente Alfonso Signorini.

Il conduttore, a distanza di un mese circa dalla fine del reality, è tornato a parlarne rispondendo alle domande dei fan su Instagram. Il direttore di Chi non si è nascosto e si è soffermato pure su Soleil e Belli. Un utente gli ha chiesto che rapporti ha con la Sorge dopo il GF e la risposta del conduttore è stata breve ma chiarissima: “Nessuno. Purtroppo.”

Dunque, Signorini e Soleil non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto dopo la fine del programma e addirittura non si sentono nemmeno. Alfonso ha espresso il suo dispiacere per come stanno le cose. Altra domanda diretta ha riguardato Belli. Un follower ha chiesto a Signorini se gli mancasse l’attore e, anche in questo caso, la sua risposta non lascia spazio a dubbi: “Se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere“.

Alex non gli manca affatto e come potrebbe essere altrimenti. Il giornalista ha poi parlato della coppia Sophie-Basciano, definendoli “matti e simpatici” e delle sorelle Selassié. Con loro il legame c’è e persiste, tanto che, come confidato da Alfonso: “Le sento spesso“. Il direttore di Chi si è confessato a ruota libera ai suoi fan, rispondendo a tutte le loro domande, senza reticenza alcuna.