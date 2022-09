Alexis Bledel finalizza il divorzio con Vincent Kartheiser

Ascolta questo articolo

A meno di tre settimane dall’annuncio della separazione, è già stato finalizzato il divorzio tra Alexis Bledel e Vincent Kartheiser. La fine ufficiale del matrimonio dei due attori arriva 20 giorni dopo la richiesta di divorzio, presentata da Vincent presso la Corte della contea di Putnam nello stato di New York.

Alexi e Vincent si erano conosciuti sul set di “Mad Men”, serie nella quale l’attore ha interpretato il personaggio Pete Campbell per tutte e 7 le stagioni. Nel 2012, Alexis recitò in alcuni episodi della quinta serie dello show, interpretando Beth Dawes, l’amante del personaggio interpretato da Vincent. Poco dopo i due furono fotografati insieme, confermando l’inizio della loro relazione.

La coppia annunciò il fidanzamento ufficiale a marzo del 2013, ed il matrimonio avvenne in California a giugno del 2014. A Maggio del 2016 fu svelato che l’autunno precedente era nato in segreto il primo ed unico figlio della coppia, il cui nome non è mai stato svelato alla stampa. Alexis e Vincent sono sempre stati estremamente privati nella loro relazione, comparendo raramente ad eventi pubblici insieme ed evitando di parlare del loro matrimonio alla stampa.

Non è stato rivelato quale sia il motivo della separazione della coppia, ma lo scorso anno sul set di “Titans” Vincent è stato oggetto di due indagini interne per comportamento inappropriato. La situazione è arrivata al punto che lo studio di produzione ha dovuto assegnargli un rappresentante che lo monitorasse costantemente sul set.

Alexis, diventata famosa grazie al ruolo di Rory Gilmore nella popolare serie “Una Mamma per Amica” e nel sequel “Una mamma per amica: Di nuovo insieme “, ha recentemente annunciato che avrebbe lasciato il ruolo in “The Handmaid’s Tale” dopo tre stagioni. A livello cinematografico, è nota per il ruolo nella serie di film “4 amiche e un paio di jeans“.