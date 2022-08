Alex Zanardi, la terribile notizia data in diretta Tv: il dramma nella notte

Ascolta questo articolo

In Italia ci sono dei fatti di cronaca che fanno sempre presa nella pubblica opinione. Quando qualcosa di grave accade ad una personalità famosa, che sia una personalità dello sport o dello spettacolo poco importa, i fan vanno subito in apprensione anche perhè queste persone sono sempre molto seguite, anche grazie ai social network. Si ricordi ad esempio quanto accaduto a Fedez diverso tempo fa: il rapper si è infatti operato ad un tumore neuroendocrino del pancreas.

Sicuramente poi gli italiani ricorderanno quanto accaduto il 19 giugno del 2020, quando si diffuse in tutta Italia la notizia del terribile incidente che vide coinvolto Alex Zanardi, ex pilota di F1. Zanardi stava partecipando alla stafetta “Obiettivo Tricolore” con la sua handbike, assieme ad altri compagni, quando andò a schiantarsi contro un camion. Per lui ci sono state gravissime conseguenze, e oggi l’ex campione vive attaccato a dei macchinari. E in queste ore c’è stata tantissima paura per lui.

Paura per Alex Zanardi

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, nelle scorse ore vi è stato un incendio presso la villa dove Zanardi vive assieme alla sua famiglia, villa che si trova a Noventa Padovana. Al momento sono ancora tutte da chiarire le cause che hanno provocato il rogo nella casa dell’ex campione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno proceduto a spegnere il rogo e a rilevare se l’incendio avesse provocato dei danni. Non ci sarebbero danneggiamenti gravi secondo i rilievi effettuati dai tecnici, ma per precauzione Zanardi è stato trasferito in un centro medico attrezzato a Vicenza.

A causa il rogo potrebbe essere un corto circuito all’impianto fotovoltaico dell’abitazione, e proprio quest’ultimo è andato a fuoco. Se l’incendio si fosse progagato al resto dell’abitazione si sarebbero potuti danneggiare anche i macchinari che tengono in vita l’ex campione di Formula 1, ma fortunatamente il peggio è stato evitato grazie alla prontezza dei soccorsi.