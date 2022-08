Alex Zanardi, la notizia è appena arrivata: fan sotto choc

Ascolta questo articolo

L’ex pilota di F1 Alex Zanardi ha dovuto fare i conti con l’ennesima disavventura della sua vita, purtroppo la sua villa di Noventa Padovana è stata colta all’improvviso da un brutto incendio. Come noto l’ex pilota è ancora alle prese con gli strascichi del brutto incidente avvenuto nel giugno del 2020 dove, durante una staffetta di beneficenza in handbike, fu travolto da un camion.

Dopo circa due anni è potuto finalmente tornare a casa, anche se è ancora seguito dal personale specializzato per proseguire la riabilitazione. Gli scorsi giorni la sua famiglia ha dovuto fare i conti con questo incendio che li ha costretti ad allontanarsi dall’abitazione: ecco come sta ora Zanardi e dove è stato trasferito.

Gli ultimi aggiornamenti

Alla fine si è trattato solo di un grande spavento per Alex Zanardi, non ci sono state grosse conseguenze per lui e la sua famiglia. A suscitare notevole apprensione soprattutto il fatto che le fiamme, divampate a causa di un malfunzionamento dell’impianto fotovoltaico, potessero intaccare i macchinari da cui dipende ora il campione paralimpico; ma, per fortuna, nulla di ciò si è verificato.

Si è comunque preferito trasferire Zanardi a Vicenza, in una struttura adeguata alle esigenze dell’ex pilota. Raggiunta dai microfoni dell’Ansa, la moglie Daniela ci ha tenuto a rassicurare tutti con queste parole: “È un combattente, ma in quest’anno e mezzo, col Covid, in ospedale e in clinica siamo potuti stare poco, e in pochi, vicino a lui”.

Da segnalare l’arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco, che hanno subito domato le fiamme evitando il peggio. La speranza è che presto il campione si riprenda e si faccia rivedere in pubblico. Come noto, da molti anni aveva intrapreso una brillante carriera da atleta paralimpico, che lo ha portato al successo di ben 4 medaglie d’oro ai Giochi Paralimpici di Londra e Rio.