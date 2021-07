Alex Zanardi ad un anno dall’incidente: come sta, processo, iniziative

Alex Zanardi ad un anno dal tragico incidente che lo ha visto protagonista con la sua handbike: come sta oggi l’ex campione di motociclismo? Le ultime notizie che riguardano il suo stato di salute fanno ben sperare, anche se ancora la strada da percorrere per una completa riabilitazione è ancora lunga per lo sportivo.

Durante una gara di handkike, Zanardì finì contro un camion che viaggiava in direzione opposta lungo la statale 146 a Pienza. L’amico Paolo Bianchini racconta che proprio il giorno dell’incidente si trovava davanti al campione. Il ricordo di quel tragico momento: “Ho sentito un gran rumore e ho visto una cosa che non avrei mai vluto vedere“, racconta l’amico.

Sempre Bianchini ha voluto aggiornare i fan dell’atleta, rivelando quelle che sono le condizioni attuali di salute del campione: “Alex sta combattendo come un leone“. Alex si è sottoposto a diverse operazioni, molte delle quali sono state effettuate nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Padova.

In merito il direttore del reparto, Franco Chioffi, ha rivelato: “Zanardi è fuori dal letto e l’hanno messo in poltrona“. Una buona notizia. Anche in considerazione della più completa riabilitazione che ora il campione può fare. All’ospedale di Padova, Alex non è stato trattato solo con la medicina tradizionale, ma anche con la musicoterapia.

Le canzoni di Antonello Venditti hanno tenuto compagnia a Zanardi, così come dato la giusta forza ed energia per combattere. Il figlio Nicolò a Repubblica aveva detto che le condizioni di salute del padre sono stazionarie. Dopo l’incidente Alex è stato sottoposto a 10 operazioni in tutto, cambiato 5 ospedali.

Ora il campione si trova ricoverato all’ospedale di Vicenza, nell’Unità per gravi cerebrolesioni. Sul fronte giudiziario, dopo lunghe indagini la Procura ha chiesto l’archiviazione per il reato di lesioni colpose per il camionista. Ma la difesa del campione si è opposta, chiedendo che vengano fatti nuovi accertamenti.

Nelle sale cinematografiche è approdato a fine giugno un docu-film riguardante proprio i giorni dell’incidente, cioè quelli in cui si stava gareggiando una staffetta di handbike, manifestazione organizzata proprio dalla onlus dell’atleta. Dal 4 al 25 luglio è stata organizzata una staffetta nel nome di Alex, Obiettivo Tricolore.