Alex e Delia, rapporti solo due volte a settimana: "E’ dura, ma ne vale la pena!"

Alex Belli e Delia Duran hanno superato la crisi che li ha travolti dopo la loro partecipazione al “Grande Fratello Vip“. Nella Casa di Cinecittà, infatti, l’attore aveva vissuto un’intensa “amicizia artistica” con Soleil Sorgé e questo aveva messo in serio pericolo la relazione con Delia.

Una volta usciti entrambi dalla Casa, hanno avuto modo di chiarirsi e lasciarsi tutto alle spalle. Sembra quindi che tra i due sia tornato il sereno, tanto che in queste ore sul settimanale “Nuovo” hanno rilasciato un’intervista che confermerebbe la ritrovata armonia di coppia.

Alex e Delia vogliono avere un figlio

Alex e Delia stanno provando ad avere un figlio, ma sembra che stiano incontrando qualche difficoltà, per questo si sono rivolti al loro ginecologo che ha consigliato alla coppia di calmare i loro bollenti spiriti e avere rapporti meno frequenti: “Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista” ha confessato Delia.

Non nascondono che sia difficile stare lontani, confessano infatti quanto sia stata dura passare da tre rapporti al giorno a due a settimana, ma è un sacrificio che sono pronti a sopportare per riuscire a diventare genitori. Oltre a questo, Delia sta assumendo integratori e vitamine e se tutto questo non fosse abbastanza, afferma di essere pronta per una fecondazione assistita.

Al momento il matrimonio può attendere, Alex e Delia si sposeranno soltanto dopo la nascita del loro primo bimbo o bimba e soprattutto quando Delia otterrà il divorzio ufficiale dall’ex marito Marco Nerozzi. Altro discorso per Alex Belli che ha formalizzato la separazione con Katarina Raniakova con la quale è stato legato dal 2013 al 2017.