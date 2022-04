Alex Belli svela il probabile motivo della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Le prime voci sulla rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono nate quando la principessa etiope ha bloccato sui social network il suocero Franco. Inizialmente, precisamente nel video pubblicato nella giornata di Pasqua, hanno negato ogni tipo di crisi, ma nei giorni scorsi con un comunicato all’Ansa i due ragazzi annunciato di aver preso strade diverse.

Per molti la causa nasce proprio dal cattivo rapporto tra Lulù e Franco, e la Selassié conferma parziamente questa ipotesi. Infatti, con dei video pubblicati sui social network, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” rivela come la separazione non sia stata causata da loro ma da persone terze.

Le parole di Alex Belli su Manuel e Lulù

Intervistato dalla trasmissione di “Pomeriggio Cinque” condotta da Barbara D’Urso, l’ex vippone Alex Belli parla della rottura tra Manuel e Lulù. In questa circostanza l’attore, forse in maniera un po’ soprendenente, prende le difese di Franco, rivelando come i primi problemi siano nati molto tempo prima.

“Quando Manuel ha detto che era tutto finito, Lulù era in studio con me a scattare le fotografie” afferma Alex per poi aggiungere: “Però ho parlato anche con Franco e il problema non è lui, piuttosto delle incongruenze passate tra Manuel e Lulù. Franco li ha lasciati vivere liberamente, anche perché hanno vissuto nella stessa casa, è un uomo per bene lui. Il GF Vip è un mondo parallelo, ma la realtà è fuori, è lì che c’è la prova reale. Poi se funziona bene se non funziona amen”.

Queste dichiarazioni non sembrano essere state apprezzate da Clarissa, la sorella di Lulù, che con un breve tweet diventato nel giro di poche ore di tendenza, sembra aver lanciato una piccola frecciatina ad Alex: “Delle volte vedo tanta gente parlare a vanvera, un tempo mi arrabbiavo adesso rido,perché l’idiozia e l’ignoranza mi fanno sorridere”.