Alex Belli svela i retroscena dello scontro con Delia: "Ero incavolato nero"

Ancora oggi tra i due vige una pausa di riflessione. Dopo i comportamenti, strani e criptici, assunti dall’attore Alex Belli, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, tra lui e sua moglie, Delia Duran, si è creato un muro di freddezza e delusione. In Delia il dubbio sul comportamento del marito nella casa ha generato la voglia della donna di entrare nella casa, per poter capire cosa, ma soprattuttto chi, ha creato questo cambiamento in lui.

Ovviamente, sia Delia che il pubblico sanno bene cosa ha destabilizzato il rapporto tra i due, ma Delia vuole un faccia a faccia con la probabile responsabile di tutto, Soleil Sorge. A dirla tutta, sono anche tanti i fan del programma che affermano che, alla fine di tutto, il vero responsabile di tutto sia Belli, dato che Soleil ha solo fatto il suo gioco, nulla di più.

Alex Belli svela i retroscena: “Sono andato via senza salutare”

Durante una diretta nella casa, Alex e Delia hanno avuto modo di stabilire un collegamento, e pare che in quel frangente hanno litigato aspramente, tanto che la discussione si è conclusa in malo modo, con entrambi i protagonisti adirati e delusi, tanto da mancare persino di chiudere il collegamento salutando prima Signorini.

In una recente intervista concessa a Casa Chi, Belli rivela cosa è successo tra i due durante quel litigio: “Dopo la sospensione Delia non mi ha più risposto al telefono. Ti dò un retroscena, io ero incavolato nero e sono andato via senza salutare. Gli autori erano convinti che io fossi andato in hotel da Delia. Mi hanno chiamato in dieci, erano tutti preoccupati. “No Belli mi raccomando non andare sennò si ferma la quarantena”. Ma tranquilli proprio…“.

Non finisce qui, Alex si apre ancora un po’, parlando della sua vita con Delia, del loro modo di approcciarsi l’un l’altra, affermando che tra i due c’è sempre stata tensione nel rapporto, ma era un sentimento di positività, volto a far perdurare la storia, a darle una sferzata di energia: Il mio rapporto con Delia è sempre stato di sfida. Penso che ormai abbiate capito che quello che vivo è sempre sul filo del rasoio, per tenere la relazione viva“.

L’attore non concorda in pieno sulla decisione di Delia di entrare nella casa, soprattutto ora che il programma è al suo giro di boa: “Le ho consigliato di non andare, che è un’arma a doppio taglio. Adesso è tutto teso, un conto è entrare all’inizio quando c’è un terreno neutro. Ma soprattutto entrare ora con i precedenti, considerando quello che è successo nella prima stagione“. A questo punto non resta che attendere l’ingresso di Delia nella casa e sperare in una riappacificazione con sua marito quanto prima.