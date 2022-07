Alex Belli sul proprio futuro: "Al GF Vip ritornerei anche solo per un cameo. Mi piacerebbe fare ‘Tale e quale show’"

Ascolta questo articolo

In una recente intervista rilasciato al sito “Super Guida Tv” Alex Belli sembra far capire di voler ritornare nuovamente sul piccolo schermo. L’attore infatti, oltre a dichiarare di essere impegnato in nuovi progetti a settembre, non esclude una sua partecipazione al “Grande Fratello Vip 7” e, in futuro, a “Tale e quale show”.

Proprio sul talent condotto da Carlo Conti afferma che, almeno in questa edizione, non è mai stato contattato dall’azienda e quindi bolla le ultime notizie sul proprio conto come delle fake news. Nonostante questo non si nasconde dietro a un dito e sottolinea il proprio desiderio di mettersi alla prova su un palcoscenico del genere.

Il futuro lavorativo di Alex Belli

“Non ho mai avviato nessun tipo di trattativa con ‘Tale e quale show‘” afferma il compagno di Delia Duran che poi aggiunge: “Si tratta di fake news. A settembre poi ho altri impegni di lavoro e pertanto non avrei potuto partecipare al programma. È un programma che adoro e che farei anche domani ma per il momento non ho avviato nessuna trattativa”.

Sul “Grande Fratello Vip” non esclude ulteriori colpi di scena già dalla settima edizione che inizierà a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini: “Al ‘GF Vip’ posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo“.

Sottolinea comunque che non rifarebbe per la seconda volta cosa già fatte come in passato: “Per esempio all’Isola dei Famosi ho partecipato una volta e mi basta e mi avanza. Sono una persona che si annoia nel fare le stesse cose. Avevo dato alla produzione dell’Isola dei Famosi un’idea in merito ad un’incursione. Poi però non si è fatto più nulla”.

Infine non esclude che, sempre nel prossimo futuro, possa ritornare in televisione con un ruolo da conduttore ma per farlo sottolinea la necessità di liberare dei posti sul piccolo schermo. Al momento però l’attore dichiara che le reti non sembrano intenzionate a puntare sulle nuove leve, e quindi il tutto diventa decisamente più complicato.