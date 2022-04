Alex Belli su Soleil Sorgè: "Tra noi c’è stata chimica, ma si è spenta la connessione. A oggi penso solo a Delia"

Il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorgè e Delia Duran è stato l’argomento cardine della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. L’attore, entrato nella casa più spiata d’Italia con una relazione alle spalle proprio con la Duran, nel corso delle settimane si è avvicinato, in maniera piuttosto seria, all’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”.

Ormai questa relazione sembra essere acqua passata, dal momento che Alex Belli è riuscito a ottenere il perdono da Delia ed entrambi si stanno godendo questa ennesima occasione. Come si può vedere sui social, l’ex protagonista di “CentoVetrine” condivide proprio insieme alla modella venezuelana alcune serate a scopo lavorative.

La recente intervista di Alex Belli

Intercettato dal settimanale “Chi Magazine“, diretto da Alfonso Signorini, l’ex vippone ha voluto parlare della sua esperienza al “GF Vip”. Ovviamente in questa circostanza è impossibile non citare il suo rapporto con Soleil, in cui decide di sorprendere con alcune dichiarazioni nei suoi confronti.

“Non rinnego nulla di quello che ho fatto” afferma Alex come riportato testualmente dal sito “Coming Soon“: “Lei è la mia anima artistica, la gemella di divertimento, abbiamo danzato nella realtà del reality. Io, lei e Davide siamo stati fortunati a trovarci. Rifarei tutto. La chimica con lei c’è stata e ringrazio di averla trovata. Resta un’amicizia e rifarei tutto perché era tutto vero… Ma si è spenta la connessione. Oggi nella mia vita c’è solo Delia“.

Risponde poi alle dure critiche proprio sulla relazione con Delia e sulla loro concezione di coppia aperta: “Stiamo ancora combattendo per diritti negati: io non posso sposarmi in piena libertà, con le promesse e la felicità dettati da come diavolo ci pare. Noi siamo una coppia aperta? E quindi? Noi siamo una coppia diversa dalle altre… ma solo per gli altri! E poi diverso che cosa vuol dire? Nulla. Noi siamo la nostra normalità e adesso vogliamo un figlio”.