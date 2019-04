Alex Belli replica alle accuse mosse dalla sua ex moglie Katarina Raniakova: "Non mi stupisco più di niente ormai"

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, ha voluto dire la sua in merito alla lite tra Mila Suarez e Delia Duran avvenuta nella casa del Grande Fratello durante la diretta di lunedì 15 aprile. La donna ha altresì parlato del suo ex marito Alex Belli e della sua inclinazione a tenere legate a sè tutte le donne con bugie e sotterfugi.

Oltretutto, dopo aver ritenuto “tristissimo” il confronto tra Mila e Delia, ha altresì rivelato che Belli, mentre era fidanzato con la Suarez, si divertiva a inviarle messaggi parlando male della sua fidanzata. Immediata dunque la replica dell’attore che, in sua difesa, ha voluto rispondere via social all’ex moglie Katarina.

Con un post sulle sue Instagram Stories infatti, l’attore si è detto molto stupito delle parole usate dalla sua ex moglie ma soprattutto che da lei stessa non si sarebbe mai aspettato un volta faccia simile dato che la modella ha parlato pubblicamente di questioni molto intime e private. Come ben ricordiamo infatti, la Raniakova ci è andata giù pesante asserendo apertamente che non valeva la pena litigare per un uomo come Alex Belli considerando che lui non può avere figli.

L’attore ha rimarcato il suo pensiero e ha attaccato duramente l’ex moglie convinto che quest’ultima abbia parlato troppo solamente per avere visibilità e per andare in trasmissione. “Cara Katarina, mi fa piacere apprendere come davanti alla possibilità di un’ospitata televisiva, sei pronta anche tu, che ritenevo una persona con certi principi, ad affrontare un discorso tanto delicato quanto privato. Ma in questa vita ormai non mi stupisco di niente!” ha infatti chiosato Belli.

Per il momento non ci sono state ulteriori repliche da parte di Katarina mentre Mila Suarez sta affrontando il suo percorso al Grande Fratello 16 convinta più che mai a voltare pagina. La modella oltretutto, pare aver instaurato un bellissimo rapporto con Gennaro e non è detto che tra i due possa nascere una storia importante.