Alex Belli parla della rottura tra Lulù e Manuel Bortuzzo: arriva la reazione delle Selassié

La fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è l’argomento del momento sul web e nella cronaca rosa. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati nella casa del “Grande Fratello Vip”. Un amore che è decollato pian piano e che li ha visti sempre più uniti. Da quando sono usciti però le cose sono cambiate, con Lulù e sua sorella Clarissa che hanno bloccato il papà di Manuel su Instagram.

Successivamente il ragazzo ha fatto un comunicato Ansa, nel quale annunciava pubblicamente la fine della relazione con la Selassié. Su questa storia si è detto tanto, con la famiglia di Manuel e suo papà Franco considerati colpevoli dell’accaduto. Si vocifera che Lulù non sia mai stata accettata e per tale ragione, questo avrebbe portato il nuotatore a prendere la drastica decisione.

La stessa principessa lo ha ammesso, aggiungendo di aver bloccato Bortuzzo padre sui social, per motivi che non si sente di rivelare. In molti si sono esposti, hanno detto la loro, si sono schierati e lo stesso ha fatto Alex Belli. L’attore, ospite di Barbara d’Urso, ha spiegato che quando Lulù e Manuel hanno litigato al telefono lui era presente e che ha poi sentito Franco, difendendolo di fatto.

Le parole di Belli hanno scatenato la reazione di Lulù e sua sorella Clarissa. Entrambe non hanno gradito quanto dichiarato da Alex e pertanto si sono schierate contro di lui. Clarissa ha pubblicato un messaggio su Twitter nel quale esprime chiaramente il proprio pensiero: “Delle volte vedo tanta gente parlare a vanvera, un tempo mi arrabbiavo adesso rido, perché l’idiozia e l’ignoranza mi fanno sorridere“.

Lulù invece ha cancellato una fotografia recente che le aveva fatto proprio Belli. Non solo, la Selassié ha eliminato anche le storie in evidenza che la vedevano nello studio fotografico dell’attore per uno shooting. Sicuramente le parole di Alex hanno colpito le principesse, le quali ci sono inevitabilmente rimaste male e hanno reagito.