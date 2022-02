Alex Belli, l’attacco del fratello: "Nostro padre ultimamente non ha approvato certi suoi atteggiamenti"

Questa settimana il settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, ha voluto dedicare alcune pagine sul triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè, tre dei concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

La loro situazione sentimentale sta letteralmente portando avanti le dinamiche del programma, dal momento che in ogni diretta si parla di loro. Attualmente Delia sembra aver deciso di chiudere la relazione con Alex Belli, affermando di voler andare avanti senza di lui, mentre l’attore sta cercando in ogni modo di riconquistare nuovamente la sua fiducia dopo essersi avvicinato nella casa con Soleil.

La famiglia di Alex Belli contro di lui

Sul settimanale si cerca di conoscere il pensiero della famiglia di Alex Belli. L’ex protagonista di “CentoVetrine”, in una recente intervista, ha dichiarato di essere cresciuto in un clima familiare di profonda religiosità e Il giornale scandalistico riferisce come l’attore sia stato sedotto da una filosofia di vita materialista, in nome di una presunta libertà amorosa.

Continuando ad approfondire sulla famiglia di Alex Belli un giornalista del settimanale ha chiesto al signor Roberto, che i telespettatori hanno potuto conoscere per una sorpresa fatta al figlio durante la sua avventura negli studi di Cinecittà, un pensiero su questo triangolo.

Il signor Roberto, con molta gentilezza, afferma di voler stare lontano dalla luce dei riflettori: “Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi. L’unica eccezione l’ho fatta per il GF Vip, una cosa che comunque mi è costata molto anche in quell’occasione. Però avrei preferito non scrivere la lettera”.

Chi cerca di dare una risposta, seppur striminzita, è Luca, il fratello di Alex. In questa circostanza rivela che la sua famiglia, in particolar modo il papà, non avrebbe del tutto accettato alcune sue scelte: “Nostro padre ultimamente non ha approvato certi atteggiamenti di Alex“.