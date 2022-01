Alex Belli lascia Delia Duran: "Ti lascio camminare da sola"

Si torna di nuovo a parlare dell’argomento più caldo del Grande Fratello Vip, in particolar modo del triangolo amoroso creatosi tra l’attore di Centro Vetrine, Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Pare, stando alle ultime novità appena emerse, che questo triangolo ha iniziato sgretolarsi, soprattutto per quanto riguarda la solidità della coppia composta da Alex e Delia.

Svariati episodi accaduti nella casa tra Belli e la Sorge hanno instaurato nella Duran una serie di delusioni, tanto da decidere, una volta uscito il marito dalla casa, di entrare lei per poter affrontare Soleil. Ad oggi la modella dichiara di sentirsi senza dubbio delusa e amareggiata per come è andata in casa, ma non reputa responsabile Soleil dell’accaduto, tanto da premettere persino un’ipotetica amicizia futura tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne; insomma pare che tra le due donne sia regnato un po’ di solidarietà femminile.

Alex Belli lascia sua moglie: “ti lascio camminare da sola”

Stando a quanto pubblicato in questo ultimi minuti da Alex, sul suo profilo Twitter, pare che l’attore abbia deciso di voler troncare di netto il rapporto matrimoniale. Dopo una giornata passata in assoluta riflessione, sembra che Belli abbia deciso il rimedio più estremo, lasciare Delia e continuare da solo la sua vita.

Ecco infatti cosa si legge sul profilo dell’attore: “Amore mio. Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole“. Un messaggio senza dubbio sentito, in cui traspare il sentimento di tristezza di Belli.

A conclusione del suo messaggio, Alex aggiunge: “Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola“. Non è ancora del tutto ufficiale, considerando che sono parole pienamente equivocabili quelle di Belli, oltre al fatto che dovrà essere messa al corrente anche Delia, che in questo momento è ancora ignara di tutto. Di certo l’argomento verrà ripreso durante il corso della prossima puntata del Gf Vip, chissà cosa accadrà.