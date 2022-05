Alex Belli esce allo scoperto e mostra sui social la foto di sua figlia

Ascolta questo articolo

Reduce dalla turbolenta esperienza del Grande Fratello Vip, dove si è dovuto destreggiare tra moglie e presunta amante, il celebre attore esce allo scoperto sulla sua vita privata. E’ arrivato all’improvviso l’annuncio inatteso, Alex Belli ha ammesso di avere una ‘figlia’ e, con grande orgoglio, ha deciso persino di mostrarla a tutti.

L’ex attore di Centrovetrine continua a regalarci colpi di scena, dopo quelli nella sua vita sentimentale ha rivelato a sorpresa un’altro pezzo della sua vita privata che nessuno conosceva. Si è fatto ritrarre molto sorridente in compagnia di quella che è per lui una vera e propria figlia: ecco di chi si tratta.

La figlia di Alex Belli

L’ex gieffino ha deciso di aprire il cuore rivelando a tutti l’identità della sua splendida ‘bambina’. Si tratta di Bella, un bellissimo cucciolo di volpino di Pomerania che ha fatto intenerire tutti i suoi fan. Questo ‘orsacchiotto bianco‘ ha fatto innamorare il noto attore, che ha ammesso di trattarla come una vera e propria figlia.

Questo bellissimo cuccioli gli fu regalato lo scorso anno in occasione del suo ultimo compleanno dalla compagna Delia, la splendida modella venezuelana con la quale nella casa aveva intrapreso un discusso triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge. L’attore ha avuto modo di mostrare a tutti la sua splendida cagnolina in occasione di un’intervista rilasciata nel programma ‘Dalla parte degli animali‘, condotto da Vittoria Brambilla.

Con il cuore in mano Alex Belli ha parlato della sua piccola Bella, un volpino dal carattere molto vivace, ma che si fa perdonare subito qualsiasi marachella mostrando i suoi occhietti così dolci. Di recente Alex e Delia avevano annunciato di voler allargare presto la famiglia con un figlio, ma, per il momento, non c’è dubbio che a ricoprire questo ‘ruolo’ sia il loro bellissimo cucciolo. Tra l’altro hanno reso Bella una vera e propria celebrità sui social, aprendole un profilo Instagram molto seguito.