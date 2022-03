Alex Belli è pronto a ritornare in televisione grazie a Barbara D’Urso

Sia nel bene che nel male, Alex Belli è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini. L’attore infatti riesce a conquistare le luci della ribalta, portando avanti per mesi le dinamiche del programma, con il triangolo amoroso formato insieme a Soleil Sorgè e Delia Duran.

Ovviamente, proprio a causa della sua presunta relazione con l’italoamericana e dell’ingresso successivo di Delia all’interno degli studi di Cinecittà, Alex inizia a prendersi delle critiche molto furenti sul proprio conto. Al momento però sembra aver trovato un certo equilibrio sul lato sentimentale, dal momento che pare aver scelto definitivamente la Duran ed i due si stanno ancora godendo il loro amore.

Alex Belli è pronto a ritornare sul piccolo schermo

Nonostante un accenno di ritiro annunciato da “Verissimo”, in cui ha dichiarato di essere pronto a defilarsi dalla televisione, Alex non sembra davvero voler lasciare il mondo dello spettacolo. Difatti, come riportato dal sito “Blog Tivvù“, l’ex protagonista di “CentoVetrine” dovrebbe partecipare, con una ospitata, a “La pupa e il secchione” condotto da Barbara D’Urso su Italia 1.

Questa indiscrezione viene rilanciata dall’influencer Deianira Marzano con una breve storia pubblicata sul suo profilo di Instagram: “Vi faccio un nuovo spoiler. Alex Belli, di cui non sentivamo parlare da 10 minuti, sarà ospite a ‘La pupa e il secchione’“.

La notizia comunque non sorprende più di tanto, siccome lo stesso Alex in una intervista a “Casa Chi” non aveva escluso una sua partecipazione al reality show della Barbarella, ove tra l’altro sono presenti sia Soleil Sorgè e Mila Suarez: “Devo giurare che non mi vedrete a La Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi. In primis perché dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me”.