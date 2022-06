Alex Belli e Delia Duran tingono il cane di rosa e scatta la polemica: "Non è uno giocattolo, i coloranti sono tossici"

Ascolta questo articolo

Una nuova polemica si scatena sulla coppia formata da Alex Belli e Delia Duran, che hanno conquistato un notevole successo durante la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, in cui si sono resi protagonisti del triangolo amoroso insieme a Soleil Sorgè.

Come mostrato sui canali social, Alex e Delia si sono rivolti a una boutique di Milano dedicata esclusivamente agli animali per poter tingere il loro Spitz di nome Bella. La scelta di colorare rosa le orecchie e la coda però ha immediatamente scatenato l’ira dei seguaci, ove in molti hanno sottolineato come un animale non sia un giocattolo.

Le critiche sui socail network

Sui social tanti utenti hanno rivelato come i coloranti siano totalmente inadatti per gli animali: “Vorrei solo ricordare che è un cane. Non un teddy bear. La state ridicolizzando e soprattutto a lei non ‘gliene può fregare di meno’. Fatele fare cose che la soddisfano, invece di perdere tempo con queste boiate” oppure: “I coloranti sono tossici per gli animali“.

Alex Belli e Delia Duran hanno voluto sottolineare come si tratti di un prodotto vegetale e quindi totalmente naturale e atossico, ma le critiche non si sono comunque placate. Tra l’altro non è la prima volta che Bella viene mostrata ai loro follower in versione multicolore, completamente rosa con l’aggiunta di un po’ di azzurro.

Sul fatto che i coloranti siano nocivi per gli animali è un dato di fatto. Per esempio il sito “I miei animali” sottolinea come sia sempre sconsigliato tingere i cani: “Le tinte che vengono usate per cambiare il colore al pelo degli animali domestici sono elaborate pensando alla pelle degli esseri umani e quindi non sono adatte a cani, gatti, uccelli ed altri animali. Possono contenere delle sostanze nocive per loro e che possono causare problemi anche gravissimi“.