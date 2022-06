Alex Belli e Delia Duran, "Presto genitori": dopo mesi di avventure e polemiche arriva il lieto annuncio

Ascolta questo articolo

Dopo un periodo un po’ turbolento nella casa del Grande Fratello, Delia Duran e Alex Belli sembrano aver appianato le loro divergenze e ora si dicono più innamorati che mai. Non hanno mai fatto segreto di desiderare un bambino, motivo per il quale si sono anche rivolti ad un medico esperto.

Proprio il ginecologo li avrebbe ‘gelati’ con una prescrizione che non si aspettavano affatto. A rivelare il tutto, ci ha pensato la stessa Delia in una lunga intervista per certi versi molto hot. Se vogliono avere maggiori possibilità di concepimento, i due dovranno limitarsi di molto sotto le lenzuola: ecco perchè.

Le scottanti rivelazioni

In un’intervista al Settimale Nuovo, l’ex gieffina si è lasciata andare a rivelazioni particolarmente intime. La coppia è desiderosa di allargare la famiglia, perciò si sarebbe rivolta ad un ginecologo per avere dei consigli preziosi: “Vogliamo diventare genitori e il ginecologo ci ha spiegato che i rapporti troppo frequenti non aiutano. Adesso lo facciamo di meno, una o due volte alla settimana”.

Alex e Delia si sono visti costretti a malincuore darsi un po’ di tregua a letto, in quanto sarebbe fondamentale soprattutto per un motivo: “Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire il concepimento“. La coppia si è dichiarata sempre molto passionale, perciò non ha matto mistero di soffrire molto questo limite, ma si tratta comunque di un sacrificio necessario per realizzare il loro desiderio di avere un figlio.

Inoltre la modella ha confessato inoltre di aver intrapreso una dieta a base di integratori e vitamine, e si dice fiduciosa dei risultati futuri. Per quanto riguarda il rapporto con il compagno Alex, le cose vanno a gonfie vele e non esclude in futuro la possibilità di convolare a nozze: “Il nostro primo obiettivo è avere una stabilità lavorativa, poi un piccolo Belli. In seguito penseremo a sposarci con rito civile”.