Alex Belli e Delia Duran e quel triangolo con Stella, l’assistente dell’attore

Anche se viene raccontata sotto altre sfaccettature, sotto altri punti di visti, non si placa la vicenda che tiene banco al Grande Fratello Vip, in cui i protagonisti sono Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Senza dubbio finora appare la vicenda che più duratura da quando è iniziato il reality show, ampiamente discussa e criticata.

Non è più infatti una sorpresa del rapporto che vige tra l’attore e sua moglie, un amore dichiarato a più riprese e da ambo le parti come “libero“, insomma senza troppi vincoli sentimentali, ma alla base regna sempre un sentimento amoroso forte. Pare però che da quando è iniziato il GF Vip qualcosa sia cambiato per entrambi i coniugi, tanto che lo stesso Belli, tramite un messaggio inviato su Twitter, pare che abbia lasciato sua moglie.

Alex e Delia e quel triangolo amoroso con Stella

Non è stata quindi una sorpresa se Alex e Delia hanno più volte dichiarato che, nel corso della loro vita matrimoniale, hanno spesso condiviso il letto con più donne. La storia è corroborata dalla dichiarazione di Delia, fatta nella casa a Soleil, in cui afferma di non farsi problema a fare il suo coming out, confessando di amore anche le donne.

Insomma pare che la coppia abbia più volte condiviso il letto con un terzo partner e pare che qualcuno sia anche riuscito ad associare un volto e un nome a questa fantomatica terza persona.

Unendo infatti qualche puntino, tra le dichiarazioni fatte da Alex e quelle fatte da Delia, pare che la donna in questione sia proprio Stella, attrice e assistente di Belli. Lo stesso attore infatti ha più volte affermato che con Stella (il cui nome d’arte è Starlite) c’è sempre stato un rapporto speciale. Ma chi è esattamente Stella. Non è per nulla un volto sconosciuto al piccolo scherma, dato che ha partecipato come attrice alla seria prodotta da Lory Del Santo The Lady. Insomma sembra che non c’è tregua per la coppia più chiacchierata del momento.