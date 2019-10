Alex Belli e Delia Duran aggrediti dall’ex fidanzato di lei

Il noto attore italiano Alex Belli, dopo il suo ritorno dal programma Mediaset “Temptation island Vip” insieme alla sua fidanzata, è ritornato di nuovo al centro delle pagine di cronaca, ma questa volta per un motivo molto più serio. Pare infatti che l’affascinante attore abbia subito un aggressione in pieno giorno, insieme alla sua attuale fidanzata Delia Duran, riportando la notizia sul suo account Instagram personale.

Infatti l’attore afferma, a proposito dell’aggressione avvenuta ai danni dei due ragazzi, che il responsabile di tale gesto è stato proprio l’ex fidanzato della ragazza; Belli inoltre ha affermato: “C’è stata una colluttazione pesante dove Delia ed io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di uomo“.

Non è ancora chiara la modalità dell’aggressione e nemmeno del luogo dove sia avvenuta tale colluttazione, ma pare che non sia stata scevra di conseguenze, sia psicologiche, ma anche fisiche, soprattutto per la bella modella venezuelana, che ha riportato ferite tali da portarla in pronto soccorso per accertamenti medici.

Infatti a tal proposito, uno dei followers dell’attore Belli, ha risposto sotto forma di commento alla notizia riportata: “Ti ho visto l’altra sera al Pronto Soccorso, come sta Delia?“. Belli risponde che nonostante la brutta vicenda, pare che sia lui che la ragazza non abbiano riportato gravi conseguenze e che tutto sommato stiano bene entrambi. A parte qualche slogatura al polso e giusto un paio di ematomi, i ragazzi sembrano infatti non riportare problemi fisici particolarmente gravi.

Ciononostante il gesto sconsiderato dell’ex ragazzo di Delia provocherà quasi sicuramente delle ripercussioni emotive. La coppia sembra più unita che mai grazie all’esperienza del famoso programma tv appena terminato “Temptation island Vip” e sembra che stiano vivendo un periodo davvero roseo e felice; con ogni probabilità supereranno benissimo anche questa brutta vicenda.