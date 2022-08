Alex Belli dice addio alla TV: "Mi prendo un anno sabbatico"

Ascolta questo articolo

Alex Belli è stato tra i protagonisti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’attore infatti si è ritrovato al centro dell’attenzione per via del triangolo amoroso formato con Soleil Sorgè e l’attuale fidanzata Delia Duran.

Dopo la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia per l’attore di Parma si è parlato di un ritorno a “L’isola dei famosi” da ospite, come confermato qualche settimana dopo dal diretto interessato. Attualmente però sembra aver preso una pausa dalla TV e, come fa vedere lui tramite post pubblicati su Twitter, è impegnato con l’AXBstudio, una factory dove Alex è il creativo e fotografo, dove insieme ad altre figure come modelle e influencer, lavorano per importanti brand e aziende del settore moda nella creazione di campagne pubblicitarie.

Il futuro di Alex Belli

Sui social, sempre con il suo solito account di Twitter ha annunciato di essere pronto ad allontanarsi dalla televisione. Rispondendo a un utente, come riportato anche dal sito “Leggo”, ha infatti sottolineato: “Mi prenderò un anno sabbatico dalla tv generalista”.

Che sia vero oppure no al momento non è dato saperlo. Intanto però un po’ di tempo fa, al sito “SuperGuida Tv” aveva aperto proprio a un possibile rientro nella Casa più spiata d’Italia: “Posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo“.

Questa promessa non è poi nuovo dal momento che, in una chiacchierata da Silvia Toffanin a “Verissimo”, aveva dichiarato di aver più volte provato a sottrarsi dalla televisione senza però successo. Ora bisognerà vedere se manterrà la parola data oppure, come molti utenti credono, sia il solito bluff.