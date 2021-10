Alex Belli, Delia Duran svela: "Vorrei un figlio ma lui ha problemi"

Di recente Alex Belli ha condiviso un momento di confronto e tenerezza al GF Vip. L’attore, sposato con la modella Delia Duran, nutre un forte desiderio di allargare la sua famiglia. Ha confidato durante una delle puntate in diretta del reality show di aver provato a lungo ad avere figli, ammettendo di aver provato la sofferenza del dover ricorrere all’inseminazione artificiale.

Sono anni che desidera diventare padre ed è l’unica cosa che gli manca. Ha vissuto il dolore della speranza tramite la sua compagna, un dolore che logora totalmente. Intervistata dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Delia Duran ha svelato ulteriori dettagli sulla questione figli. Sapeva che l’ex moglie di Alex Belli aveva dei problemi di fertilità, ma non sapeva che fosse finita per quello.

Hanno fatto degli esami e Delia è a posto, mentre è il concorrente del GF Vip ad avere qualche difficoltà. Un figlio è un sogno di entrambi, la cosa più bella per una coppia che si ama è se si raggiunge questo momento in modo del tutto naturale. Caso contrario si ricorrerà alla scienza, lottando finché possibile per averlo.

Delia è decisa più che mai a seguire questa strada. Se a un certo punto dovranno arrendersi per problemi seri, la donna si è detta certa che continuerà ad amarlo alla follia. Non ci stanno provando da tanto, solo da due mesi prima che iniziasse la sesta edizione del Grande Fratello Vip quindi ancora non sono preoccupati.

Una volta fuori dalla Casa più spiata dagli italiani si metteranno al lavoro e sarà una loro priorità. Prima che entrasse nel reality Delia Duran sperava che il suo Alex Belli facesse un percorso molto, molto corto. Ma al di là dei suoi momenti di malinconia se continua a comportarsi così spera che rimanga dentro più a lungo possibile.

È davvero orgogliosa di lui a parte che sta fumando troppo. A casa lo controlla e invece lì si è un po’ lasciato andare. Sarà lo stress, ma se Delia potesse chiedere una cosa al GF Vip gli direbbe di togliergli le sigarette.