Alex Belli attacca Davide Silvestri: "La nostra chimica artistica ha appassionato il pubblico"

Il rapporto tra Davide Silvestri e Alex Belli, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, si è incrinato con il passare dei mesi. Infatti il cugino di Kekkò dei Modà ha mostrato alcuni dubbi sulla sincerità dell’attore sul triangolo amoroso con protagonista insieme a Soleil Sorgè e Delia Duran.

Questa conoscenza tra Alex e Soleil, con i suoi tanti alti e bassi, è riuscito comunque ad appassionare il pubblico, dal momento che per mesi Alfonso Signorini ne ha parlato in mille versione diverse, facendo tra l’altro entrare nella casa anche Delia. La modella venezuelana diventa anche la prima a conquistarsi la finale, ma alla fine deve arrendersi a Jessica Selassié.

L’attacco di Davide Silvestri e la risposta di Alex Belli

Davide però, in una recente intervista a “Casa Chi“, ha lanciato un duro attacco ad Alex: “Se è vero che non ne potevo più di Alex Belli? Ad un certo punto ho pensato che fosse insopportabile. Quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero. Quando se n’è andato ero contento che se ne fosse andato e gliel’ho detto. Peccato che si sia perso in questa storia. Io ho anche provato a bloccarlo e a dirgli ‘basta torna a divertirti smettila, lascia stare questa cosa che non esiste e ti fa male molla’”.

L’attacco però non viene ignorato da Alex Belli che, rispondendo con una storia su Instagram, lancia una piccola frecciatina nei confronti dell’ormai suoi ex amico: “Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me?! Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana”.

Ormai per Alex questa chimica artistica e il suo triangolo amoroso sembra soltanto un lontano ricordo poiché, oltre a godersi la sua relazione con Delia, insieme alla sua compagna sono ospiti di vari locali sparsi in Italia, ove nel loro repertorio non manca il brano “Chimica” di Ditonellapiaga e Rettore.