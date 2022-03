Alessio Lo Passo si candida per la settima edizione del "GF Vip": "Nei reality c’è un riciclo continuo"

L’esordio televisivo di Alessio Lo Passo arriva grazie a “Uomini e Donne“, dove riesce a conquistare nel ruolo da corteggiatore Giulia Montanarini. Purtroppo la loro relazione dura pochissimo tempo, ma Maria De Filippi gli dà la possibilità di partecipare al programma nel ruolo di tronista, venendo però squalificato poiché si sentiva al telefono, all’insaputa della redazione, con Francesca Pierini.

In seguito a un periodo di silenzio, nel 2017 Alessio conquista le prime pagine a causa del suo arresto per estorsione nei confronti di un chirurgo estetico. Nonostante si sia dichiarato sempre innocente, fa 4 mesi di carcere, e sconta la restante pena con i servizi sociali.

Alessio Lo Passo si autoinvita al “GF Vip 7”

In questi giorni l’ex volto di “U&D” rilascia una intervista al sito “iGossip”, ove non nasconde il suo desiderio di ritornare in televisione: “Ho seguito il GF Vip e mi è piaciuto molto. Mi piacerebbe molto partecipare per vivere emozioni come quelle viste quest’anno e per far capire che le persone a volte possono cambiare attraverso le tragedie personali che hanno vissuto, ma è inutile far tanti giri di parole: il mio recente passato mi ha sbarrato ogni strada”.

Fa capire di voler intraprendere questa avventura anche per potersi pulire un po’ la sua immagine, poiché su Internet e sui social network viene ricordato soltanto per la sua esperienza a “Uomini e Donne” e del suo arresto. Vuole quindi far conoscere la propria versione dei fatti, senza tirare nessun altro nome in ballo, per liberarsi da un peso dallo stomaco.

Parlando dello show business in Italia, ammette di aver notato che sono sempre i soliti nomi a conquistarsi le prime pagine, per questo motivo segue poco il gossip e si concentra soprattutto sulla televisione: “Anche nei reality c’è un riciclo continuo. Oltre che la meritocrazia, manca la varietà. In un momento nel quale la gente esce meno, la tv non rilancia”.