Alessio Bruno torna sui social dopo la condanna: il gesto della fidanzata

A quattro mesi dall’arresto, Alessio Bruno, ex protagonista di “Temptation island” è tornato alla ribalta della cronaca, riapparendo sui social attraverso delle Instagram Stories, dove è stato immortalato dalla sua fidanzata, Eleonora D’Alessandro, che ha poi provveduto anche alla immediata pubblicazione degli stessi filmati.

L’ex fidanzato di Valeria Bigella, come in tanti ricorderanno, è stato arrestato la scorsa estate con la pesante accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, cosa che gli è costata una condanna a due anni e otto mesi, in aggiunta il pagamento di una multa, pari a 14mila euro; decisioni prese dai giudici del Tribunale di Roma, dopo un rito per direttissima.

Alessio Bruno ritorna sui social dopo la condanna

Le dichiarazioni che avrebbe fatto Alessio all’epoca dei fatti – in cui avrebbe affermato di aver iniziato tale attività illecita perchè la sua fidanzata guadagnava di più – avevano fatto molto clamore. Nel corso degli ultimi mesi Alessio è stato verosimilmente lontano dai social, così come la sua fidanzata, ma a sorpresa nelle ultime ore Eleonora ha condiviso delle Stories, dove è apparso anche l’ex di Temptation Island 2017.

Considerata la condanna ricevuta, erano in tanti a ritenere che Bruno si trovasse in carcere, ma le immagini pubblicate recentemente dalla sua fidanzata sembrerebbero lasciar intendere diversamente. La fidanzata ha infatti dichiarato che Alessio non si trovava in prigione, bensì a casa. Dunque arresti domiciliari per Alessio Bruno.

Il profilo Instagram di Alessio Bruno è ancora in modalità privata, ma ad immortalarlo e pubblicare le Stories su Instagram è stata Eleonora, che ha condiviso le immagini nel suo profilo personale. Nel breve filmato i due scherzano, facendosi reciprocamente delle domande. Dunque una situazione di tranquillità, che racconta lo stato di Alessio in questo momento.

Qualche tempo fa la ragazza scriveva sui social che se il destino decide di metterci davanti degli ostacoli apparentemente insormontabili e delle sfide quasi impossibili è solo perché sa che possiamo superarle. Insomma, tutte le difficoltà della vita non arriverebbero per caso, ma solo perché ci rafforzano e ci fanno crescere, arricchendoci sempre più.