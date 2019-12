Alessia Marcuzzi: terzo figlio in arrivo?

Alessia Marcuzzi è una nota conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. Il suo ultimo impegno televisivo è stata la conduzione della seconda edizione del docu – reality di Canale 5 “Temptation Island VIP“. Nelle ultime ore numerose sono le voci circa una possibile gravidanza della bella Alessia: la presentatrice televisiva si è mostrata durante l’ultima puntata de “Le Iene“, trasmessa lo scorso martedì 3 dicembre 2019, con un pancino sospetto.

La rotondità di Alessia ha alimentato il gossip anche all’interno del programma televisivo di Canale 5: “Mattino Cinque” in cui molti degli ospiti presenti nella puntata di venerdì 6 dicembre ha sostenuto di essere certi che la notizia sulla possibile gravidanza della bella Alessia non sia solo una fake news.

Al momento Alessia Marcuzzi non ha confermato o smentito la notizia circa una sua possibile gravidanza. Anche il paparazzo delle star Maurizio Sorge, con le seguenti parole ha tenuto a chiarire: “Questa notizia dovrebbe essere un altro rumour perché non abbiamo ancora la certezza. Ne sarei particolarmente felice. Conosco bene lei e Paolo. Sarebbe la giusta prova del loro amore. Incinta? Io dico di sì”.

Per la presentatrice de “L’Isola dei Famosi” questa sarebbe la terza gravidanza, a 47 anni, dopo Tommaso (avuto il 29 aprile 2001 dal suo ex fidanzato Simone Inzaghi, ex calciatore ed attuale allenatore della Lazio) e dopo Mia (avuta il 4 settembre 2011 da Francesco Facchinetti, conduttore televisivo, cantante e disc jokey, con la quale ha avuto una relazione terminata un anno dopo la nascita della figlia).

Alessia è attualmente sposata, dal 1 dicembre 2014, con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi (il matrimonio è stato celebrato nelle campagne inglesi dei Cotswolds, poco lontano da Londra.) La conduttrice pochi giorni fa ha condiviso un video con le foto più significate di quel giorno importante, a testimonianza del grande amore che la lega a Paolo.