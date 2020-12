Alessia Marcuzzi si racconta: "Sono in psicoterapia da un anno"

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più noti e apprezzati della televisione, anche grazie a tantissimi programmi che la vedono protagonista: da “Temptation Island” sino a “Le Iene” che la vede in conduzione il martedì sera in coppia con Nicola Savino. Nonostante la forza e il sorriso che lascia trasparire, anche lei ha le sue difficoltà e confessa di essere in terapia da un anno circa.

Nell’intervista al settimanale “Grazia” in edicola questa settimana, la conduttrice si racconta come raramente ha fatto mettendosi a nudo e mostrando le sue fragilità. Tra le sue confessioni, ha raccontato di non essere invincibile e forte come la sua immagine vuole far trasparire. Ha raccontato, senza remore, un aspetto inedito della sua vita con tutta la sincerità che le è nota.

Nonostante gli impegni lavorativi e la vita piena, racconta di vivere momenti difficili e di grande sofferenza. Per questa ragione, ha deciso di cominciare un percorso di psicoterapia in quanto ritiene sia importante capire cose di se stessi e del proprio vissuto. Nell’intervista che ha rilasciato, racconta che per lei è molto difficile accettare il tempo che passa.

Oggi, nonostante sia quasi alla soglia dei 50 anni, afferma di essere molto più libera e serena con se stessa come se avesse trovato un suo equilibrio. Oggi è riuscita in questo percorso grazie all’aiuto della psicoterapia e, a tal proposito, ha dichiarato: “Da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, e come mi piace. Sono entusiasta”.

Si ritiene una donna soddisfatta della propria carriera, oltre a essere mamma di due figli: Tommaso dalla relazione con Simone Inzaghi e Mia da quella con Francesco Facchinetti. Una famiglia allargata di cui si dice orgogliosa, nonostante le voci di una presunta crisi tra lei e il marito che sono scattate la scorsa estate. Riguardo proprio all’amore, afferma che bisogna sempre tenere accesa e viva la fiamma.