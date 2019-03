Alessia Marcuzzi scappa dall’Italia e va a Londra per fare shopping

Lo scontro tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli ha messo a dura prova la conduttrice Alessia Marcuzzi de L’isola dei famosi. Ad oggi, ancora non è stata digerita la decisione del programma di mandare in onda il videoclip di Corona ai danni dell’ex cantante dei Pooh.

Senza troppi giri di parole e in modo al quanto sgarbato, il re dei paparazzi ha esplicitamente ammesso in diretta tv che la moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, ha tradito il cantante con Gianpaolo Celli per ben quattro anni; questa notizia ha gettato letteralmente nello sconforto il cantante facendolo inevitabilmente piangere in diretta.

Nei giorni a venire, dato il modo brutale in cui è stato avvisato il naufrago degli avvenimenti, sia Fabrizio Corona che la conduttrice Alessia Marcuzzi hanno posto le loro scuse nei confronti di Riccardo Fogli, anche se, a detta di molti, queste scuse non sono sembrate del tutto sincere ma puramente forzate.

A tal proposito, la conduttrice nella puntata a seguire de L’isola dei famosi, ha iniziato il programma porgendo le sue scuse nei confronti del naufrago affermando: “La scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova; non mi aspettavo la tua reazione, tanto da aver sottovalutato tante cose e ti chiedo scusa anche per non essere riuscita a trasmetterti il mio affetto. Non sono così, anche se settimana scorsa sono rimasta un po’ fredda e per questo ti chiedo scusa“.

Questa particolare situazione ha destato non pochi problemi all’interno della produzione de L’isola dei famosi poichè sono stati allontanati sia alcuni autori che il capo struttura; anche Gabriele Parpiglia dopo l’accaduto ha preso la decisione di abbandonare il programma rassegnando le sue dimissioni.

Ad oggi, dopo i silenzi social, la conduttrice ha lasciato l’Italia prendendo un volo diretto nella capitale del Regno Unito; Alessia Marcuzzi infatti è stata paparazzata a Londra in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi, intenta a fare shopping per trascorrere delle ore in totale relax.

La fuga però, pare non faccia dimenticare quanto accaduto in questi giorni, infatti, stando a quanto scritto sotto i post della Marcuzzi, sarà al quanto difficile sorvolare sull’accaduto.