Alessia Marcuzzi salvata dalla moglie dell’ex Facchinetti: stava soffocando per un pezzo di polipo

Un piccolo incidente poteva finire male per la bella e affascinante Alessia Marcuzzi. A raccontare la vicenda è proprio la conduttrice romana, che ha pubblicato una foto sul social in cui è accanto a Wilma Helena Faissol, moglie dell’ex Facchinetti.

Tutto è accaduto durante una cena, mentre Alessia stava mangiando del polipo. Improvvisamente il polipo le ha bloccato la trachea e la Marcuzzi non poteva più respirare. Ha quindi cominciato a chiedere aiuto, così Paolo e Tommy hanno provato a liberarla dandole dei colpi sulla schiena, ma non è successo nulla. La Marcuzzi pensava di morire, era in preda al panico, e credeva davvero che sarebbe deceduta in quel momento.

Ad un tratto Wilma l’ha presa da dietro e l’ha stretta forte, dandole un forte colpo verso l’alto, nel punto dello sterno. Così Alessia ha buttato fuori il grosso pezzo di polipo che le impediva di respirare e che era rimasto intero. Alessia ha cominciato a deglutire e nel giro di alcuni minuti si è ripresa. Quello di Wilma è stato un intervento miracoloso, come ha detto la stessa Marcuzzi, che le sarà grata per tutta la vita per averla salvata.

L’episodio è accaduto in un ristorante a Londra, dove la 49enne si trovava insieme al marito Paolo, al figlio Tommy e la coppia Facchinetti. Per fortuna è finito tutto bene,grazie appunto a Wilma, che pare ha fatto il corso di pronto intervento quando studiava in America. La donna ha avuto i riflessi pronti nel ricorrere alla pratica che aveva imparato e ha davvero salvato la vita alla Marcuzzi.

Lady Facchinetti ha confermato che imparare la manovra di Heimlich è importante perché può salvare la vita di una persona in pochi secondi. La conduttrice ha dedicato il suo post a Wilma, e una foto in cui le dà un bacio, ringraziandola ancora per quanto ha fatto.