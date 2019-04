Alessia Marcuzzi presa di mira per una foto sensuale su Instagram

Alessia Marcuzzi, la popolare conduttrice del reality show di Canale 5 “L’isola dei famosi”, è tornata a far parlare di sé non tanto per la tentennante ed incerta gestione del caso Riccardo Fogli e la notizia del presunto tradimento della moglie Karin, bensì per una recente foto condivisa sul profilo della showgirl sul noto social network di condivisioni Instagram.

A pochi giorni dalla conclusione de “L’isola dei famosi”, su Alessia Marcuzzi si abbatte una nuova bufera mediatica, causata da un’immagine in cui si vede la showgirl in una posa ritenuta dai molti followers e fans come volgare ed inappropriata, uno scatto volutamente forte e spinto, forse per mantenere sempre alta l’attenzione sulla conduttrice.

Alessia Marcuzzi insultata sul web

La Marcuzzi è stata subissata dalle critiche e dai commenti negativi di molti suoi followers e haters per aver pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae con le gambe allargate ed incrociate, indossando soltanto una maglietta nera molto aderente, tanto da mettere in evidenza tutte le sue forme sensuali.

Una posa sensuale, quindi, che non oltrepassa né il decoro né la decenza, quindi nulla di offensivo per chi la vede. Ma non tutti sembrano essere stati dello stesso parere, tanto che sono stati tanti i followers infastiditi dall’immagine e tra i tanti commenti che si leggono sul profilo della showgirl c’è chi scrive: “Verognati, alla tua età“.

Insulti che se da un lato hanno tirato in ballo l’età, dall’altro hanno preso di mira il fisico magro – forse eccessivamente magro – della conduttrice dicendole: “Copri quei due stecchi“, ma c’è anche chi ha tirato in ballo i figli, scrivendo: “Ma non pensi a tua figlia? A cosa possono dirle i compagni di scuola guardando queste foto?“.

Insomma, per molti followers di Alessia, per colpire si possono usare altri modi, mettendo in mostra altre doti, non certo quelle scelte dalla showgirl. A fronte di questi insulti, sono stati tanti i fans che, invece, hanno apprezzato e difeso la scelta della Marcuzzi, che però ha preferito non intervenire e non rilasciare dichiarazioni al riguardo.