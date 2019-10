Alessia Marcuzzi parla di "Temptation Island Vip": "Ricondurrei volentieri una nuova edizione"

Alessia Marcuzzi durante quest’estate ha avuto il duro compito di sostituire Simona Ventura come conduttrice nel reality show “Temptation Island Vip“. “La Pinella” riesce nel suo compito, convincendo anche i telespettatori grazie ai suoi comportamenti avuti con le coppie di questa edizione della trasmissione in onda su Canale 5.

Proprio per questo motivo, Alessia Marcuzzi durante la sua ultima intervista al magazine “Uomini e Donne” rivela che condurrebbe volentieri una nuova edizione di “Temptation Island Vip”, poiché il reality show le è servito per trovare alcune sfumature del suo carattere che almeno fino a quel momento erano ben nascoste.

Le parole di Alessia Marcuzzi

La sua intervista inizia parlando della coppia formata da Pago e Serena Enardu, quest’ultima criticata a causa del suo comportamento avuto nei confronti del suo compagno. La conduttrice, forse una delle poche, spezza una lancia a sua favore, dichiarando che l’ex volto di “Uomini e Donne” è una mamma e una donna forte e indipendente, sottolineando che nessuno nella vita riesce ad essere sempre sincero.

Alessia Marcuzzi svela di essere dispiaciuta molta anche per le condizioni di Pago, poiché ha visto il cantante distrutto per le parole di Serena Enardu dette durante l’ultimo falò di confronto. Dichiara che voleva fare in modo di sistemare la loro storia d’amore, ma purtroppo aveva notato che la situazione era assai complessa.

Infine, dichiara che condurrebbe nuovamente una prossima edizione di “Temptation Island Vip”: “Assolutamente sì, lo ricondurrei. Si tratta di un lavoro introspettivo molto forte, sia per chi conduce, sia per chi si trova lì. (…) Il ricordo più bello risale all’arrivo delle coppie sull’isola”. Il momento più emozionante, come svelato dalla Marcuzzi, è stato quando ha visto le coppie salutarsi con le lacrime agli occhi.