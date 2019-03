Alessia Marcuzzi, non c’è pace per la conduttrice: piccolo incidente per la figlia Mia

Alessia Marcuzzi, la conduttrice del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”, è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore, oltre che per lo scandalo del cornagate – in seguito alle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona circa il presunto tradimento della moglie dell’ex cantante dei Pooh – anche per un piccolo incidente che ha avuto la figlia Mia.

La popolare conduttrice è da giorni al centro delle polemiche insieme al suo programma dopo il vergognoso confronto tra Corona e Fogli durante l’ultima diretta avvenuta lunedì 4 marzo, durante la quale l’ex re dei paparazzi ha ribadito di avere le prove del presunto tradimento della moglie di Fogli, Karin Trentini.

Piccolo incidente per Mia Facchinetti

Alessia preferisce alle polemiche la famiglia, scegliendo così di non schierarsi e rilasciare dichiarazioni circa lo scandalo del cornagate. Nelle ultime ore la conduttrice ha dovuto fare i conti anche con un altro episodio spiacevole, cioè quello avvenuto alla figlia Mia mentre giocava al parco.

Stando alle indicazioni e immagini pubblicate nel settimanale di gossip “Nuovo”, Mia sarebbe caduta dall’altalena, battendo così accidentalmente la testa. Una grande paura per mamma Alessia, che è corsa prontamente ai ripari, mettendo subito una busta di ghiacio sul capo della piccola, evitando così la formazione di un bernoccolo.

Niente paura, quindi, per la figlia di Francesco Facchinetti – reduce da un terribile quanto mai verosimile scherzo organizzato da “Le Iene” con la complicità della moglie Wilma Faissol e di Laura Cremaschi – che dopo il brutto spavento si è ritrovata subito tra le braccia di mamma Alessia, che ha saputo gestire egreggiamente il piccolo incidente.

A detta di molti invece la Marcuzzi non sarebbe stata in grado di gestire il confronto tra Fogli e Corona – presente solo con un video messaggio – dimostrando – a detta di molti – incapacità nella conduzione, quella stessa che le fu attribuita lo scorso anno in occasione dello scandalo del cannagate all’Isola dei Famosi.