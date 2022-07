Alessia Marcuzzi, l’annuncio improvviso sui social: la foto col pancione fa il giro del web

Ascolta questo articolo

In Italia tutti conoscono la conduttrice Alessia Marcuzzi. Si tratta di una delle personalità più note del mondo della tv che ha condotto programmi di assoluto successo. La Marcuzzi recentemente ha dovuto allontanarsi dalle scene e infatti da più di un anno non la si vede. In queste ultime settimane però sono cominciate a circolare nuove notizie sul suo conto, notizie che hanno fatto sicuramente felici, e non poco, i fan dell’amatissima conduttrice.

Come si sa Alessia Marcuzzi, oltre che essere una conduttrice, è anche una imprendritice e una ex modella. Il suo esordio avviene a Telemontecarlo dove esordisce con lo show “Attenti al dettaglio” nel 1991. Da questo momento in poi la carriera della Marcuzzi cresce sempre di più fino ad arrivare a Mediaset e alla Rai. La Marcuzzi ha condotto show come l’Isola dei Famosi. Ma sul suo conto ci sono appunto nuove notizie, vediamo di cosa si tratta.

La foto con il pancione

In questi giorni la Marcuzzi ha postato sui social una foto con il pancione. I fan sono andati immediatamente in delirio, ma dalla descrizione che lei ha fatto si intuisce bene come la foto in questione non sia recente, ma risalga al 2001, quando era incinta del suo primogenito Tommaso Inzaghi, avuto con l’ex compagno Simone Inzaghi.

“Aprile 2001. Aspettavo Tommaso, mancavano pochissimi giorni ed ero davvero boomberissima #boomerissima #polaroid” – così ha scritto la Marcuzzi ha corredo della foto pubblicata. Alessia ha pubblicato questa foto per un motivo particolare, ovvero per promuovere un nuovo programma su Rai 2 che andrà in onda dal 22 novembre, alla cui conduzuone ci sarà lei.

“Boomerissima”, questo appunto il nome del format, è un programma che parla soprattutto di ricori. Alessia attraverso i social sta quindi promuovendo il suo nuovo programma che andrà a condurre, per cui quindi la Marcuzzi da novembre tornerà al lavoro che ha sempre fatto. I fan sono ovviamente felicissimi.