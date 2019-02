Alessia Marcuzzi, la showgirl pubblica una foto su Instagram che scatena la preoccupazione dei fan

Alessia Marcuzzi, la popolare conduttrice del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”, è tornata a far parlare di sé per aver pubblicato uno scatto sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, che la ritrae con un outfit mozzafiato, ma che al contempo ha messo in evidenza un particolare che non è sfuggito ai fan.

La showgirl, dimenticate ormai le critiche che l’hanno subissata lo scorso anno per la gestione dello scandalo cannagate, sembra vivere un momento di grande felicità non solo personale, ma anche lavorativa tra la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” e la co-conduzione de “Le Iene Show”.

Il particolare di Alessia Marcuzzi che ha preoccupato i fan

Nonostante la bionda showgirl appaia sempre una bomba di energia, i suoi fan più attenti non hanno potuto non notare un particolare inquietante che capeggiava nella sua ultima foto pubblicata su Instagram, dove la si vede con un baby doll bianco e stivali alti del medesimo colore, ma anche si nota un rigonfiamento al collo, tanto che qualche fan ha pensato si trattasse di un gozzo nodulare alla tiroide.

La Marcuzzi, si sa, è molto amata dal popolo del web, tanto che a commento dello scatto una sua fan le scrive: “Alessia fai un controllo alla tiroide” – quindi ha proseguito scrivendo – “hai un nodulo visibile a occhio nudo! Ti adoro“. Parole che hanno instillato in molti il dubbio che la Marcuzzi possa dunque avere qualcosa di brutto, creando non poco panico tra i suoi affezionati follower.

Nel giro di poco tempo, alla fan che aveva segnalato il possibile problema della Marcuzzi, ne sono seguite tante altre che hanno aggiunto nuovi particolari e consigli per la conduttrice, avendo vissuto esperienze simili. Ma c’è anche stato chi ha ritenuto inopportuno parlare di certi argomenti sui social.