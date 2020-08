Alessia Marcuzzi, la crisi matrimoniale: il gesto del marito mette a tacere tutti

È da tempo oramai che va avanti questo gossip, ovvero di una presunta crisi matrimoniale tra la presentatrice Alessia Marcuzzi e suo marito, Paolo Calabresi. Un gossip durato tutta un’estate che, giunta quasi al termine, è tempo di chiarire definitivamente la questione e ci pensa lo stesso Calabresi.

Per mesi si era vociferato di questo flirt (c’è anche chi ha parlato di un vero e proprio corteggiamento) tra la presentatrice di “Tempation Island” ed il ballerino di “Amici” Stefano De Martino. Una relazione che ha comportato la rottura definitiva della coppia De Martino-Rodriguez, provocando anche una forte crisi matrimoniale della Marcuzzi con suo marito.

Nonostante le numerose smentite da parte dei diretti interessati, (al tempo infatti lo stesso Stefano aveva dichiarato che non esisteva assolutamente nulla, ma solo una semplice amicizia) sembra che la notizia sia andata avanti. In una recente intervista al noto settimanale “Tv Sorrisi e canzoni” la Marcuzzi ritorna, ancora una volta (e si spera sia l’ultima), sull’argomento.

A tal proposito la conduttrice ha affermato: “Mio marito Paolo (Calabresi), che è qui accanto a me mentre parliamo al telefono, sta ridendo“, un gesto da parte di Paolo che vuol dire molto, sottolineando quindi il poco valore che hanno queste notizie, del tutto false e per nulla verificate. L’intervista continua, con la domanda posta alla Marcuzzi, su come la donna ha reagito in questi mesi, a proposito di questa fake news.

Alessia ha così risposto: “All’inizio ci stavo male, poi ho capito che molti ‘hater’ fanno cosi per attirare l’attenzione e ho imparato a mandare baci a tutti, anche a loro. Così si smontano“.

L’intervista a questo punto cambia tematica e si passa al suo nuovo progetto, ovvero “Temptation island” ma a questo giro sembra che non verrà riproposta la versione Vip e la Marcuzzi ne spiega i motivi di questa decisione: “Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, all’inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d’accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più in chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro. Ed è la forza di questo programma, il motivo per cui piace a tutti, adulti e giovanissimi“. Non resta dunque che attendere metà settembre, per poter assistere a questa nuova edizione del programma.