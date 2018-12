Alessia Marcuzzi, fan impazziscono per la foto della figlia Mia: "E’ una Alessia in miniatura"

Alessia Marcuzzi, la celebre conduttrice del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”, è tornata a far parlare di sé non tanto per il toto-nome che imperversa da giorni sui media circa il nuovo cast che sbarcherà in Honduras, bensì per una foto pubblicata dalla showgirl nelle scorse ore su Instagram, che ritrae la piccola Mia, la figlia avuta da Francesco Facchinetti.

Il Natale della co-conduttrice de “Le Iene” è come da tradizione passato in famiglia, anche se nel caso della Marcuzzi si parla di famiglia allargata. Il folto gruppo – comprendente oltre la conduttrice anche il suo attuale marito Paolo Calabresi Marconi, la figlia Mia, l’ex compagno Francesco Facchinetti e la sua compagna – si è infatti diretto alla volta delle isole Maldive per passare insieme questi giorni di festa.

La foto di Mia intenerisce il cuore dei fan

Alessia Marcuzzi, oltre ad essere al timone di programmi di successo come “L’Isola dei Famosi” – la cui scorsa edizione verrà ricordata per lo scandalo del cd. cannagate, sollevato dalle accuse di Eva Henger contro Francesco Monte, reo, a suo dire, di aver consumato sostanze illecite in una fase di pregioco – sembra essere anche comandante della sua famiglia allargata, dove sembra regnare la pace e la serenità.

La permanenza nella splendida località balneare è stata ampiamente documentata dalla showgirl sui suoi profili nei principali social network di condivisione, dove però solo una foto sembra aver catalizzato più delle altre l’attenzione dei fan, cioè quella di Mia, in aereo in un momento di riflessione e di gioco in solitaria.

Inutile dire che lo scatto, dolcissimo, mette in evidenza non solo la grazia e l’eleganza innata della figlia della Marcuzzi e di Facchinetti, ma sottolinea anche la straordinaria somiglianza con la celebre mamma, che nel suo piccolo gongola certamente nel leggere i numerossissimi like e commenti lasciati dai followers, che si sono a dir poco inteneriti davanti allo scatto.

La foto di Mia ha registrato nel giro di poche ore circa ottantamila like, e tra i tanti commenti c’è chi scrive: “Identica alla mamma“, parole a cui fanno eco quelle di un altro utente che scrive: “Una Alessia in miniatura, bellissima Mia!“. Ma se c’è chi definisce la piccola un’opera d’arte c’è anche chi scrive che Mia Facchinetti è: “Una Marcuzzina“.