Alessia Marcuzzi e la figlia Mia insultate su Instagram, Francesco Facchinetti le difende

Alessia Marcuzzi, terminata l’estenuante conduzione de “L’Isola dei Famosi”, ha deciso di concedersi una vacanza insieme alla piccola Mia a Dubai. Come è solita fare, la Marcuzzi ha deciso di documentare il viaggio sui social postando su Instagram fotografie di grattacieli e locations di lusso che non sono per niente piaciute ai followers.

Questi infatti si sono immediatamente riversati sul profilo della conduttrice per commentare negativamente il suo comportamento e per criticarla pesantemente. In tanti infatti l’hanno accusata di viziare troppo la piccola Mia ma soprattutto di averle fatto perdere dei giorni importanti di scuola. “Siete delle viziate di m***a” ha scritto infatti un hater facendo alquanto infuriare Francesco Facchinetti.

Il cantante infatti non ha perso tempo e sul suo profilo Instagram ha immediatamente pubblicato un video di sfogo contro chi si è permesso di criticare non solo Alessia ma soprattutto sua figlia. “Alessia è andata in vacanza con mia figlia Mia e una sua amica a Dubai, perché a lei piace e sta bene lì. Dato che ho un ottimo rapporto con la mia ex compagna stavo leggendo alcuni commenti sotto una foto di Alessia e mia figlia, e ci sono persone che si permettono di dire delle cose folli” ha infatti chiosato Facchinetti.

Il cantante ha poi continuato asserendo di non aver paura di dire quello che pensa o delle conseguenze che accadranno successivamente, ma soprattutto di essere disposto a scovare chi si permette di denigrare Alessia e Mia, dichiarando che passerà i prossimi vent’anni della sua vita a cercarli: “Con una mano tanta vi faccio un’operazione chirurgica” ha continuato il figlio di Roby.

Anche Francesca Barra e Alba Parietti sono intervenute in difesa della Marcuzzi, complimentandosi con lei e suggerendole di praticare l’indifferenza, perchè solo così si può essere felici. Non ci resta che attendere per vedere se anche la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” risponderà alle tante accuse contro di lei da parte degli haters.