Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi: "A me fa tenerezza"

Giulia Salemi sta diventando sempre più protagonista della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. L’influencer, una volta entrata nella casa, riesce quasi subito a conquistare il cuore di Pierpaolo Pretelli, con l’ex velino di “Striscia la notizia” che non ci mette molto a dimenticarsi di Elisabetta Gregoraci.

Nelle ultime settimane però Giulia si è resa protagonista di una furente lite con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. L’ex concorrente di “Riccanza” ha infatti più volte criticato la sua storia d’amore insieme a Pretelli, ammettendo di essersi stufato di ascoltare sempre le stesse dinamiche a ogni diretta.

Le parole di Alessia Marcuzzi

Intanto il GF Vip resta una delle trasmissioni più chiacchierate sui social network, ed a volte anche i personaggi famosi da casa si schierano verso un concorrente. Questa volta tocca ad Alessia Marcuzzi, che con un tweet ha voluto spezzare una lancia a favore di Giulia Salemi.

La Marcuzzi si domanda il motivo dell’astio che provano alcuni concorrenti nei confronti di Giulia: “Ma posso sapere perche’ ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata”. E rispondendo ad un utente che la invita a seguire di più il GF Vip rivela: “Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate”.

Invece in un altro tweet ha voluto parlare dei vari gruppi nati tra i fan e nella casa, invitandoli a fare chiarezza sui loro rapporti: “Questo e’ il live della pace, quindi cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta , molletta…. è arrivato il momento di aggregarsi. Basta con sta guerra!”.