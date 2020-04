Alessia Marcuzzi criticata per la sua foto acqua e sapone

La popolare conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi ha deciso di pubblicare sui suoi profili social una foto che la ritrae al naturale e senza trucco, mettendo così in risalto la sua bellezza acqua e sapone ed il suo sorriso radioso. Se da un lato lo scatto ha raccolto il consenso di molti followers, sono altrettanti che si domandano sul perché la showgirl abbia preso questa decisione.

Anche la Marcuzzi ha seguito il nuovo trend sempre più in voga tra le star dello showbiz, che si mostrano ai fan nella loro quotidianità senza trucco. La showgirl può vantare un vasto seguito di followers – quasi 5 milioni – che seguono i post della Pinella con grande interesse, infatti, la conduttrice è anche stilista – ha una sua linea di borse -, e anche promotrice di prodotti di bellezza.

Alessia Marcuzzi criticata per la sua foto al naturale

Nel corso delle ultime settimane, la Marcuzzi ha annunciato di fare da testimonial per una nuova linea di prodotti cosmetici dedicati alla cura della pelle e per promuovere questa nuova attività ha deciso di fare un selfie senza trucco senza filtri. Nello scatto criticato da alcuni utenti social si vede Alessia sdraiata sul letto, sorridente, per poi scrivere un commento che dice: “Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole“, quindi ha esortato le sue fan a fare altrettanto.

Sebbene l’iniziativa abbia sortito l’apprezzamento di molti, che hanno lasciato dei commenti di stima e di rispetto per la showgirl, sono state tante le donne che si sono scagliate contro di lei, non apprezzando la sua bellezza acqua e sapone. Tra i tanti commenti lasciati al post si legge: “Ma come fai ad avere il coraggio di mettere una foto del genere?“.

Certo, la foto della Marcuzzi senza trucco ci riporta ad un’immagine molto diversa da quella a cui siamo solitamente abituati, ma non per questo meno bella, anzi. In tanti hanno evidenziato anche la grande somiglianza tra la showgirl e la figlia Mia, figlia avuta da Francesco Facchinetti, che è già molto amata dal popolo del web.