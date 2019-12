Alessia Marcuzzi: "Confesso che ho peccato, anche io più volte sono caduta in tentazione"

Alessia Marcuzzi è una nota conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. Il suo ultimo impegno televisivo è stata la conduzione della seconda edizione del docu – reality di Canale 5 “Temptation Island VIP” ed è attualmente in attesa della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, in onda nel 2020.

La bella presentatrice ha due figli: Tommaso (avuto nel 2001 dal suo ex fidanzato Simone Inzaghi, ex calciatore ed attuale allenatore della Lazio) e Mia (avuta nel 2011 da Francesco Facchinetti, conduttore televisivo, cantante e disc jokey, con la quale ha avuto una relazione terminata un anno dopo la nascita della figlia). Alessia è attualmente sposata, dal 1 dicembre 2014, con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi e la loro storia d’amore sembra procedere per il meglio.

In una lunga intervista al settimanale “Oggi”, la bella conduttrice ha parlato di sè e nello specifico di amore e tradimenti. Alessia ha inizialmente confessato di essere molto istintiva, anche in campo sentimentale, tanto da essere più volte caduta in tentazione, queste le sue parole: “Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere”.

I tradimenti non destano molta preoccupazione in Alessia, tanto da avere una propria personale considerazione della fedeltà: “La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. È invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti”.

La conduttrice televisiva ha poi rivelato quale secondo lei è il segreto per una lunga storia d’amore: la leggerezza. Alessia ha infatti confessato di sentire la necessità di non avere molte certezze in un rapporto d’amore, di non dare mai niente e nessuno per scontato ma anzi percepire come ogni cosa sia una continua ricerca e conquista. Secondo l’ex modella l’amore è infatti sentire sempre il nodo alla gola, farfalle allo stomaco ed affrontare un percorso pieno di ostacoli.